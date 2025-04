iPad Air 13" con M3 e supporto 5G: primo MINIMO STORICO su Amazon, anche a rate

iPad Air da 13 pollici con chip M3, 128GB di memoria e supporto 5G è il meglio che puoi richiedere da un tablet in modo che possa supportarti perfettamente per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Totalmente versatile, pensando ai tanti accessori disponibili sul mercato, oggi puoi acquistarlo su Amazon al minimo storico di 988,99 euro invece di 1139. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate con Cofidis.

iPad Air con M3: il compagno intelligente sempre con te

Il nuovo iPad Air è dotato del chipset M3 capace di gestire app complesse, giochi dettagliati, multitasking e soprattutto Apple Intelligence, la nuova intelligenza artificiale adesso disponibile anche in Italia. Tutto questo con una efficienza energetica strepitosa che permette alla batteria di durare per tutta la giornata.

Un processore che alimenta uno splendido display Liquid Retina da 13 pollici dai colori vividi, dettagli nitidi e riflessi minimi anche sotto la luce diretta del sole, merito di una luminosità strepitosa. Potrai trasformare il tuo iPad Air nello strumento che preferisci: acquistando una Apple Pencil Pro incrementerai le possibilità di interazione con lo schermo, mentre con una Magic Keyboard potrai utilizzarlo in pratica come un laptop comodo e versatile.

La connettività è naturalmente da top di gamma perché non parliamo solo di WiFi 6E e Bluetooth, ma in questo caso anche del supporto 5G, che fa sì che tu non debba essere dipendente da una rete WiFi per la connessione a internet. Presenti infine anche Touch ID e due fotocamere da 12 megapixel, una frontale e una posteriore.

Il nuovo iPad Air sarà la tua arma segreta per lavorare, studiare, creare e divertirti ovunque. Acquistalo adesso al minimo storico su Amazon, anche a rate.