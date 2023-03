iPad Air 10.9" con M1: SCONTO IMMEDIATO di 140€ da Unieuro

Processore proprietario Apple M1 dai super poter, design all screen e fotocamera frontale da 12MP con inquadratura automatica e ultra-grandangolo. Sono i tre elementi con cui il nuovo iPad Air da 10.9″ si presenta per stravolgere il mercato dei tablet. In queste ore lo puoi acquistare in offerta sul sito ufficiale di Unieuro a 649 euro anziché 789 euro, nell’ambito della promo Sconti Batticuore. La spedizione è gratuita e puoi scegliere anche se pagare in tre comode rate mensili senza interessi da 216 euro con Klarna o PayPal.

Apple iPad Air 10.9″ con M1 in sconto del 17% da Unieuro

Il fiore all’occhiello del nuovo iPad Air da 10.9″ è il chip proprietario Apple M1, in grado di offrire una potenza straordinaria così da poter usare più app alla volta, giocare ai migliori videogame senza lag o interruzioni di sorta e dare libero sfoggio alla creatività, potendo contare su un giorno intero di batteria. L’altro grande passo in avanti rispetto alla generazione precedente è dato dalla presenza di una fotocamera anteriore da 12MP con ultra-grandangolo, in questo modo le videochiamate saranno più naturali, chiare e nitide, come mai era avvenuto su un iPad prima d’ora. E per concludere in bellezza, il design all screen del display Liquid Retina da 10.9″ con rivestimento antiriflesso e True Tone è un tuffo al cuore dal quale difficilmente ci si può riprendere.

Se sei alla ricerca di un nuovo iPad dotato di tutte le funzionalità più recenti e con l’aggiunta dell’avveniristico Apple M1, la soluzione perfetta è acquistarlo da Unieuro scontato di 140 euro. Puoi anche scegliere di andare a ritirarlo di persona gratuitamente nel punto vendita più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.