iPad 9 Wi-Fi + Cellular al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche a rate)

iPad 9 è il tablet da comprare oggi: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il tablet di Apple con un prezzo scontato di 399 euro invece di 609 euro. La versione in offerta è dotata di 64 GB di storage e di supporto Wi-Fi + Cellular con la possibilità di inserire una SIM per sfruttare la connettività dati. Il tablet, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è acquistabile anche in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPad 9 Wi-Fi + Cellular è al minimo storico su Amazon

Puntando su iPad 9 è possibile accedere ad un tablet completo e ricco di funzionalità. Il dispositivo presenta una scheda tecnica completa con un processore Apple A13 Bionic che viene affiancato da un display Retina da 10,2 pollici con True Tone.

Il tablet è dotato di 64 GB di storage oltre che della connettività Wi-Fi + Cellular. Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. C’è, naturalmente, iPadOS come sistema operativo. Il tablet presenta il Touch ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza. Il tablet non ha punti deboli, garantendo prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 9 nella versione in offerta al prezzo scontato di 399 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile: la versione Wi-Fi + Cellular, infatti, è solo raramente in offerta e ogni opportunità è buona per completare l’acquisto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

