iPad 9 da prendere al MIGLIOR PREZZO con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

iPad 9 continua ad essere il tablet da comprare per spendere poco senza rinunciare a prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Con questa nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il tablet di Apple ad un prezzo davvero conveniente. Per un periodo di tempo limitato, infatti, iPad 9 può essere acquistato al prezzo scontato di 318,99 euro. L’offerta riguarda la variante Silver, con 64 GB di storage e supporto Wi-Fi. Scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPad 9: ora ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta di eBay

iPad 9 può contare su di un display da 10,2 pollici e sulla spinta garantita dal chip Apple A13 Bionic, garanzia di ottime prestazioni e tanta efficienza in questa fascia di prezzo. Il tablet offre un comparto tecnico completo, con 64 GB di storage, una fotocamera anteriore e una posteriore oltre che con il supporto ad Apple Pencil. Lato software c’è iPad OS 16, sempre aggiornato per garantire il massimo delle prestazioni e dell’ottimizzazione all’utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.