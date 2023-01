iPad 9: con QUEST'OFFERTA è il tablet DA COMPRARE oggi su Amazon (-70€)

iPad 9 è la porta di ingresso alla gamma tablet ma è anche un dispositivo eccellente, in grado di garantire prestazioni ottime ad un prezzo che, per gli standard dei prodotti Apple, è decisamente accessibile. Con la nuova offerta Amazon, inoltre, il tablet conviene ancora di più.

Attualmente, infatti, è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 369 euro invece di 439 euro. Si tratta di uno sconto di ben 70 euro sulla variante da 64 GB che rende il tablet di Apple ancora più conveniente.

Da notare, inoltre, che è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata direttamente tramite Amazon, accedendo allo store dal link riportato qui di seguito.

iPad 9: il tablet entry level di Apple non ha rivali a questo prezzo

Caratterizzato da un display Retina da 10,2 pollici con True Tone, l’ottimo iPad 9 può contare su di un comparto tecnico di primo livello. Tra le specifiche spicca il SoC Apple A13 Bionic che garantisce prestazioni al top per la fascia di prezzo.

A completare la scheda tecnica troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, una fotocamera frontale da 12 Megapixel e 64 GB di storage. Non mancano, inoltre, gli altoparlanti stereo e il Touch ID per l’autenticazione in sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 369 euro invece di 439 euro, con uno sconto di 70 euro rispetto al listino per la variante da 64 GB con supporto Wi-Fi. L’offerta è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi nascosti. Per acquistare iPad 9 è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.