iPad 9: a QUESTO PREZZO è il MIGLIOR TABLET sul mercato (anche in 5 rate su Amazon)

I tablet di fascia media lasciano spesso a desiderare, a causa di prestazioni al di sotto delle attese e a vari elementi che non sempre riescono a convincere. Per questo motivo, puntare su iPad 9, attualmente proposto in offerta su Amazon, è, senza dubbio, la scelta giusta grazie alla possibilità di ottenere prestazioni al top ad un prezzo ridotto.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 377 euro invece che 439 euro. Si tratta di uno sconto reale e vantaggioso che permette di mettere le mani su quello che è, a tutti gli effetti, il miglior tablet sul mercato a meno di 400 euro. Da notare, inoltre, che, per ammortizzare la spesa, è possibile puntare sull‘acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi.

L’offerta è a tempo limitato. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPad 9: in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon è da prendere subito

La scheda tecnica di iPad 9 è completa, sotto tutti i punti di vista. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Apple A13 Bionic, garanzia di ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Il display Retina è da 10,2 pollici con True Tone mentre è presente una memoria interna da 64 GB con il supporto Wi-Fi per il modello in offerta. Da notare che il tablet può contare sull’iconico tasto Home centrale con sensore di impronte digitali Touch ID integrato.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 377 euro invece di 439 euro. L’offerta prevede anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. La promozione è a tempo limitato. Per sfruttarla è necessario seguire il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.