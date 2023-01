iPad 9: a QUESTO PREZZO, con la nuova offerta Amazon, NON HA RIVALI (-21%)

iPad 9 è il modello d’accesso alla gamma di tablet di Apple ma non per questo è il meno interessante. Questa versione di iPad, infatti, propone prestazioni davvero ottime, sotto tutti i punti di vista, garantendo anche a chi vuole spendere poco la possibilità di sfruttare l’ecosistema e l’ottimizzazione dei prodotti Apple.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 349 euro invece di 439 euro con il 21% di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda la versione da 64 GB di storage con supporto Wi-Fi. Da notare che è possibile anche optare per il pagamento in 5 rate mensili da 69 euro.

L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata cliccando sul link qui di sotto:

iPad 9 protagonista di un’ottima offerta su Amazon

Caratterizzato dalla presenza di un display Retina da 10,2 pollici con True Tone, l’ottimo iPad 9 può contare sul SoC Apple A13 Bionic, garanzia assoluta di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo. La scheda tecnica si completa con una camera anteriore ed una posteriore, rispettivamente da 12 Megapixel e 8 Megapixel, e con un sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home.

Grazie alla nuova offerta Amazon, per un periodo di tempo limitato, iPad 9 diventa ancora più conveniente. Il taglio di prezzo del 21%, infatti, garantisce la possibilità di acquisto al prezzo scontato di 349 euro invece di 439 euro per la variante Wi-Fi da 64 GB di storage. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.