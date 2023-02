iPad 64GB Wi-Fi (2021) ad un prezzo imperdibile su eBay: ecco come risparmiare ancora di più

L’iPad 2021 da 64GB è oggi in offerta su eBay! Se sei alla ricerca di un tablet potente e affidabile, questo potrebbe essere il momento perfetto per acquistarne uno. Con la tecnologia all’avanguardia, una memoria interna di 64GB e la possibilità di effettuare acquisti e navigare comodamente, questo iPad ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

L’inserzione che ti segnaliamo oggi propone l’iPad 2021 da 64GB con connettività Wi-Fi ad un prezzo estremamente competitivo, 369,90€, ma la buona notizia è che potrai ottenere un ulteriore risparmio di ben 36,99€. Non dovrai fare altro che inserire il codice promo “CASA23” al momento dell’acquisto. Nulla di più semplice. Pagherai l’acclamato tablet della Apple meno di 333€.

L’iPad non richiede grosse presentazioni. Stiamo parlando del modello entry-level della famiglia di tablet della Apple. In assoluto uno dei dispositivi più versatili e affidabili di questa categoria. L’iPad 2021 è un tablet eccezionale con un display Retina da 10,2 pollici con True Tone che offre colori nitidi e realistici. Alimentato dal chip A13 Bionic con Neural Engine, offre prestazioni elevate e un’esperienza di navigazione fluida. La fotocamera posteriore grandangolare da 8 MP e la fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP con cornice centrale offrono una fotografia di alta qualità. Con fino a 256 GB di memoria, c’è spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file. L’altoparlante stereo offre un suono potente e chiaro. Il Touch ID garantisce l’autenticazione sicura. La connessione Wi-Fi 802.11ac e LTE e la batteria con autonomia fino a 10 ore rendono questo iPad pronto per l’uso ovunque e in qualsiasi momento. Il connettore Lightning per la ricarica e gli accessori lo rende facile da utilizzare, e la compatibilità con Apple Pencil (1 generazione) e Smart Keyboard lo rendono uno strumento ancora più versatile, adatto ad una moltitudine di scopi diversi. Ad esempio, probabilmente è il miglior tablet che si possa utilizzare per prendere appunti a lezione e, a nostro parere, è eccellente anche come eReader (grazie alla modalità che riduce l’affaticamento degli occhi). Insomma, i limiti sono soltanto la tua immaginazione.

Il prodotto viene venduto e spedito dall’Italia, il che significa che riceverai una garanzia di due anni che ti tutelerà da eventuali difetti di fabbrica. Ti consigliamo di fare davvero in fretta, mentre scriviamo questo articolo sono già stati venduti oltre 510 iPad in promozione e il venditore ha segnalato che le scorte in magazzino iniziano ad essere molto limitate. Insomma, se non ti affretti a mettere il prodotto nel carrello c’è il rischio che lo faccia rapidamente qualcun altro, privandoti della possibilità di portarti a casa l’iPad da 64GB ad un prezzo semplicemente imbattibile. Ti ricordiamo ancora una volta che per ottenere lo sconto aggiuntivo dovrai avere la premura di inserire il codice ‘CASA23’ durante il checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.