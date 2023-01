iPad (2022):la versione da 256 GB in sconto su Amazon

Se state cercando un nuovo tablet con cui giocare ai titoli presenti su Apple Arcade, scaricabili dall’App Store, e magari anche per prendere appunti e studiare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. iPad (2022) con 256 GB infatti, è il prodotto che vi consigliamo. Ha tanta memoria a bordo così potrete archiviare tutti i vostri file ma anche, al tempo stesso, installare le app che più amate senza doverne sacrificare qualcuna. Ha un design alla moda e in linea con i trend attuali (pensiamo alla cifra stilistica di iPad Pro e iPad Air), un processore potente che fa girare fluidi i software (Apple Bionic A14) ed è disponibile in diverse colorazioni frizzantissime. Nello specifico, il modello che vi segnaliamo è quello giallo. Lo portate a casa a 757,99€ al posto di 789,00€.

iPad (2022): la soluzione per tutti

Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo e la consegna è veloce e immediata. Il tablet sarà a casa vostra in pochissimi giorni. Con l’abbonamento ad Amazon Prime riceverete anche l’iscrizione gratuita a Prime Video (il portale di streaming video dove guardare serie TV, film e anime incredibili), ma anche numerosi vantaggi. Citiamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e la doppia garanzia. Da una parte abbiamo quella di Apple per un anno (espandibile con AppleCare), dall’altra invece, c’è quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Con questo tablet riuscirete anche a studiare, prendere appunti (grazie al supporto per la Apple Pencil di prima generazione), a guardare serie TV in streaming, a eseguire app pesanti e complesse. Insomma, iPad (2022) è la miglior soluzione per chi vuole il meglio ad un prezzo contenuto.

