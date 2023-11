iPad (2022) Wi-Fi+Cellular da 64 GB a soli 699€ su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale; l’ottimo iPad (2022), il modello entry level della line-up, costa solo 699,00€ nella sua iterazione rosa con 64 GB di memoria interna e con il modem Cellular (LTE) integrato. Capite bene che si tratta di un prezzo veramente irrisorio per un terminale fantastico, dotato di features assurde, con il supporto alla Apple Pencil, una porta USB Type-C al seguito e un design ripreso direttamente dai modelli più costosi. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: non lasciatevi ingannare dal costo contenuto e compratelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Allo stesso tempo, sappiate che ci sono anche altre colorazioni in sconto. Il risparmio è davvero generoso, pari all’11% sul valore di listino.

iPad (2022): il tablet per tutti ad un prezzo WOW

Il modello di iPad (2022) in sconto è quello rosa, con 64 GB di memoria interna e con il modulo LTE incluso nella scocca. In poche parole, significa che potrete inserirci una SIM dati attivando un piano apposito con il vostro operatore, e navigare su Internet senza l’ausilio di una rete Wi-Fi o senza l’hotspot dedicato. Sotto la scocca di questo dispositivo batte un cuore Apple Bionic A14: si tratta del medesimo processore che ritroviamo in smartphone di punta come iPhone 12 Pro e non solo. Il design è interamente in alluminio riciclato ed è disponibile in rosa, giallo, silver e azzurro.

Le cornici sono contenute e lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da circa 11″ che assicura una visibilità ottima in ogni contesto e che supporta la Pencil di prima generazione. Viene venduto a soli 699,00€, spese di spedizione incluse, con modem Cellular, in colorazione rosa e con 64 GB di memoria interna; non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.