iPad (2022) Wi-Fi + Cellular da 256 GB: il miglior tablet da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per la vostra attività, per lo svago multimediale, per il relax, per il gaming e non solo, iPad (2022) è il dispositivo che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di un device generoso, con uno schermo da circa 11″, che supporta la Apple Pencil e perfino la cover tastiera Smart Keyboard (così lo potrete trasformare in un miniPC), ma non solo. Ha un chipset interno potentissimo che vi assicura prestazioni al top anche con i giochi di alto profilo.

Il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione azzurra con 256 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi e il modulo Cellular per inserirci una nanoSIM con un piano dati. Questo è particolarmente indicato per i professionisti che vogliono adoperare il gadget in mobilità senza andare a consumare i GB del proprio smartphone. Grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, lo pagherete solo 929,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel prezzo. Non lasciatevelo sfuggire.

iPad (2022): a questo prezzo è irrinuncibile

Come detto, il modello di iPad (2022) che vi segnaliamo dispone di una scheda tecnica all’avanguardia: ha uno schermo LCD IPS Retina da circa 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione, ma non solo. Si può collegare una Smart Keyboard per trasformarlo in un prodotto pensato per la produttività. Grazie alla porta di ricarica USB Type-C poi, potrete anche attaccarci HDD o SDD esterni per lavorare in completa mobilità. Vi è poi un processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi al seguito e c’è anche il modulo Cellular per inserire una nanoSIM con un piano dati in abbonamento.

A soli 929,00€ con consegna celere e immediata (oltre che gratuita), con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, questo iPad (2022) diventa un device best buy da acquistare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.