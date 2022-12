iPad (2022) viene "maltrattato" nei test di JerryRigEverything

Il nuovo iPad (2022) di decima generazione è stato sottoposto ai durissimi test realizzati dal portale di JerryRigEverything. Come ne sarà uscito? Scopritelo insieme nel nostro articolo. Intanto vi segnaliamo che il device è in leggero sconto su Amazon a soli 567,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto.

iPad (2022): com’è realizzato?

Il tablet è stato sottoposto al famigerato trattamento di smontaggio e di “distruzione” da parte del noto YouTuber Zack Nelson di JerryRigEverything. Il video è già online e ve lo alleghiamo di seguito.

In primo luogo bisogna dire che l’iPad (2022) è realizzato in alluminio riciclato al 100%; non di meno, il video dura dieci minuti e inizia con lo scratch test al quarto minuto. Notiamo subito che lo schermo del gadget inizia a presentare i primi segni visibili al livello 6, mentre le scanalature compaiono verso il livello 7. Anche il frame viene “maltrattato” e lo YouTuber può confermare che tutto il dispositivo è realizzato in alluminio anodizzato. Il pulsante di accensione però, anche se dispone di un fingerprint al di sotto, non si graffia. La back cover invece, è molto fragile ed è soggetta ai graffi. Zack si è anche messo a disegnare sull’alluminio.

C’è poi il test sulla resistenza al fuoco per 15 secondi con un accendino; i pixel diventano neri ma si riprendono dopo poco tempo. Al bend test invece, si rompe in due quando viene applicata un po’ di forza in più. Il punto debole dell’articolo in questione sono i pin della tastiera posti sul lato. Ad ogni modo, sembra riparabile con facilità secondo Nelson.

Non lasciatevi intimorire però: questo è un tablet davvero buono, dotato di uno schermo LCD da 10,9 pollici con 2360 x 1640 pixel. La luminosità di picco è di 500 nit e gode della tecnologia True Tone. Posteriormente c’è una singola fotocamera da 12 Mpx e anche la selfiecam presenta la medesima risoluzione. Infine, sotto la scocca c’è un potente processore Apple Bionic A14 già collaudato con storage fino a 128 GB (si parte da 64 GB). Se lo volete acquistare, sappiate che è in sconto a 567,00€ su Amazon.

