iPad (2022): tablet per tutti, prezzo scontatissimo su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet tuttofare pensato per lo svago multimediale da divano, per il relax serale, per l’intrattenimento domestico o per lo studio, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione da 64 GB e in colorazione silver, costa solo 529,00€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, questo è un super best buy alla cifra a cui viene venduto, ma siate veloci. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Intanto vi ricordiamo che solo questa tinta è in offerta; le altre tre sono al prezzo di listino. Fra le altre cose, vi ricordiamo e vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa fantastica promozione perché il gadget in questione, soprattutto se avete un iPhone, diventa pressocché indispensabile per espandere le potenzialità del telefono.

iPad (2022): non è un modello entry level

Nonostante sia il più economico della gamma (se non si considera l’iterazione del 2021), questo prodotto è eccellente. Dispone del processore Apple Bionic A14, lo stesso chipset che ritroviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci. Fa girare fluidi tutti i software, permette di sfruttare al 100% la bellezza dei giochi che troviamo sull’App Store o su Apple Arcade e poi, per la ricarica, troviamo la porta USB Type-C. C’è poi il supporto alla Apple Pencil di prima generazione su un pannello non laminato ma risoluto, luminoso da circa 11 pollici. Le cornici sono contenute, il frame è in alluminio satinato e c’è una singola fotocamera posteriore per gli scatti rapidi. Anteriormente invece, la webcam è posta sul frame laterale.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà della consegna celere oltre che immediata e gratuita. Si potrà poi dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati): non lasciatevelo sfuggire a soli 529,00€, spese di spedizione incluse.

