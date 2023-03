iPad (2022): su Amazon è in super sconto, approfittatene adesso

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta davvero strepitosa su Amazon. Il meraviglioso iPad di 10ª generazione infatti, il modello con processore Apple Bionic A14 costa solo 535,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo.

Capite bene che si tratta di un costo veramente basso per uno dei prodotti più versatili dell’ultimo periodo. Grazie a questo tablet infatti si potrà giocare ai videogiochi presenti su Apple Arcade, ci si può rilassare guardando una serie TV su una delle tante piattaforme di streaming on demand, ma non finisce qui. iPad 2022 si prefigura come un tablet eccellente per la produttività, in grado di sostituirsi ad un laptop senza il minimo problema. Basta ovviamente attaccare le periferiche adeguate, magari con una cover tastiera e una penna capacitiva. A tal proposito, ricordiamo che questo device gode del supporto alla Apple pensile di prima generazione.

iPad (2022): costa poco ma offre tanto

Il costo contenuto fa sì che il prodotto sia un gadget eccellente per studenti di ogni tipo, di scuola o universitari. Questo gioiello ha anche un bellissimo design, ereditato dal fratellone iPad Air e dei modelli pro di qualche anno fa.

Potremmo stare ore a parlarvi delle caratteristiche di questo tablet, ma vogliamo semplicemente ricordarvi che è in grado di fare di tutto grazie alle funzionalità speciali di cui dispone. Lo potrete usare anche per scrivere articoli sul web, magari tramite il sito di WordPress grazie al browser in versione desktop.

Parliamo però dei grandi vantaggi che siano acquistandolo da Amazon; come non segnalare le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna gratuita, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Altresì, sappiate che avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è un anno di garanzia con il costruttore Apple, con tanto di supporto tecnico logistico presso tutti gli Apple Store del mondo e infine ci sono due anni di garanzia con l’assistenza tecnica dedicata grazie al sito di Amazon. Come vedete, i vantaggi sono davvero numerosi, quindi vi invitiamo ad effettuare l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili. Questo tablet è disponibile in vari colorazioni quindi non dovrete far altro che scegliere la vostra preferita. Con un risparmio così elevato, questo è il miglior device da acquistare oggi per tutti gli scopi ma sbrigatevi prima che terminino le scorte disponibili.

