iPad (2022): prezzo scontato su Amazon, tanti colori disponibili

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa: l’ottimo iPad (2022) entry level, uscito da un anno sul mercato, è in super sconto al prezzo speciale di soli 549,00€, spese di spedizione incluse. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione gialla con 64 GB di memoria interna. Noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione questo gioiello perché è un prodotto semplicemente sensazionale per ciò che offre; costa poco ma è potentissimo e va bene sia per gli studenti che per il lavoro, visto che supporta la Smart Cover Keyboard e la Apple Pencil di prima generazione. Sappiate poi che è disponibile per l’acquisto anche in azzurro, argento e in rosa.

iPad (2022): non lasciatevelo sfuggire

Questo modello di tablet di Apple è un vero best buy, capace di fare di tutto grazie alla potenza del suo processore Apple Bionic A14, lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 12 Pro Max, per intenderci. Fa girare fluide anche le applicazioni più pesanti, è leggero e versatile, ha uno schermo risoluto Retina LCD IPS da circa 11″ compatibile con la Apple Pencil e la Smart Cover Keyboard; diventa un prezioso alleato per studenti che lo devono utilizzare per l’università, per i giovani lavoratori e non solo. Si ricarica sfruttando la porta USB Type-C e il caricabatterie è incluso in confezione, insieme al cavo.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 549,00€, IVA inclusa e vi arriverà in pochissimi giorni grazie al servizio di Amazon Prime. Non di meno, dispone della consegna celere presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano, si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. Con un costo così contenuto non potete certo lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

