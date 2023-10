iPad (2022): prezzo BASSISSIMO su Amazon (-100€), pochissime unità, correte

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: girovagando all’interno del noto portale di e-commerce americano infatti, ci siamo imbattuti in una promozione indimenticabile. Il meraviglioso iPad (2022), in colorazione gialla e con 64 GB di memoria interna, costa solo 489,00€, spese di spedizione incluse. Rispetto al valore di listino andrete a risparmiare oltre 100€: mica poco, se ci pensate, visto che è un device potentissimo, leggero, versatile, adatto sia ai professionisti che agli studenti. Sono tanti i motivi per cui conviene comprarlo adesso, ma in primo luogo dobbiamo segnalare che è un device in grado di sprigionare una potenza esagerata pur mantenendo basso il prezzo al pubblico.

Se siete interessati vi invitiamo ad approfittarne adesso: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o la promozione potrebbe finire a breve. Al momento la disponibilità viene indicata per fine mese, ma crediamo che ben presto torneranno ulteriori unità.

iPad (2022): a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Come detto, ci troviamo di fronte ad un tablet eccezionale, leggero, versatile, potente e anche economico, se vogliamo. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 10,9″ compatibile con la Apple Pencil di prima generazione (da acquistare in separata sede) e con la Smart Cover Keyboard. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi integrato; è lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci.

Il design è minimal e richiama quello del fratellone iPad Air, con una singola fotocamera sulla back cover e una costruzione in alluminio. A differenza dell’altro modello, questo dispone della selfiecam posta in landscape mode, ovvero sul profilo orizzontale: è una genialata a tutto vantaggio delle videochiamate. Si ricarica con la USB Type-C e questa porta permette anche di gestire periferiche esterne senza problemi: SSD, HDD esterni ma anche lettori di SD, Hub e molto altro ancora. A 489,00€ questo iPad (2022) è un best buy assoluto.

