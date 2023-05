iPad (2022) pink da 64 GB: TUO a meno di 500€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet semplicemente eccezionale per quello che ha da offrire; ci riferiamo all’iPad 2022 che, nella sua iterazione Pink da 64 GB di spazio interno, con il modulo solo Wi-Fi, si porta a casa a 499,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo. Capite bene che è un costo veramente irrisorio per un dispositivo che è in grado di fare qualsiasi cosa. È orientato agli studenti, ai lavoratori che devono farne un uso professionale perché magari fanno molte video call di lavoro e non solo. Di fatto, presenta la fotocamera anteriore sul frame laterale e non sul versante superiore. Questo ci fa capire che il dispositivo è pensato per un uso landscape, e quindi per la navigazione sui social, per la visione dei contenuti in streaming, per il gaming, per le video chiamate in alta risoluzione e molto altro ancora.

iPad (2022): il Best Buy del eccellenza

Presenta un processore potentissimo sotto la scocca, lo stesso chip che ritroviamo in iPad Air 2020 o in iPhone 12 Pro. Questo implica che il dispositivo sarà in grado di funzionare bene con ogni applicazione, anche con quelle più pesanti. Non dimenticate poi che il tablet adesso possiede una porta USB Type-C e quindi consente di collegarci tutte le periferiche più comuni come ad esempio, hard disk o SSD portatili e così via.

Grazie ad Amazon lo pagherete solo 499,00 € al posto di 589,00 €, le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e questo vorrà dire che voi non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. La garanzia sarà fuori di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, ma avete accesso anche a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Se siete interessati vi consigliamo di sbrigarvi ad effettuare l’acquisto su Amazon prima terminino le scorte disponibili su Amazon, ma siete veloci perché questo tablet a questo prezzo potrebbe andare a ruba o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.