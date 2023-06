iPad (2022): perché comprare altro? Oggi è in SUPER SCONTO su Amazon

Il meraviglioso iPad (2022), il tablet entry level della casa di Cupertino, oggi è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 531,99€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un costo veramente irrisorio per un gadget completo in grado di fare qualsiasi cosa. Lo trovate sul noto sito di e-commerce americano con tanti vantaggi al seguito.

Prima di scoprirli tutti, vogliamo ricordarvi che è un prodotto completo, dotato di specifiche all’avanguardia, con un bel design alla moda ereditato dal fratellone maggiore Air (2020/2022), con la porta USB Type-C sul frame inferiore e con un pannello Retina LCD IPS da circa 11 pollici. È compatibile con la Apple Pencil di prima generazione, perfetta per prendere appunti, disegnare, fare schizzi al volo, eseguire render grafici e molto altro ancora. Sotto la scocca di iPad (2022) batte un processore Apple Bionic A14 con il modulo WiFi; volendo, pagando un costo extra, potrete scegliere la versione con modem Cellular per una connettività senza confini.

iPad (2022): perfetto per gli studenti

Questo tablet è ottimo sia per lo svago multimediale da salotto che per il lavoro, ma va benissimo anche come console da gaming portatile, sia con i titoli scaricabili dall’App Store che con quelli giocabili sul cloud di Apple Arcade. Noi consigliamo iPad (2022) agli studenti, perché costa poco, supporta la Pencil, ma offre performance interessanti per quel che vale.

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto alla consegna celere e gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, avrete diritto al reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche e in più, sarete sempre supportati dall’assistenza tecnica del sito, attiva via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. A 531,99€ è il miglior tablet Apple da acquistare oggi, ma siate veloci.

