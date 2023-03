iPad (2022): OGGI può essere TUO con lo sconto del 10% su Amazon

iPad (2022) è uno dei miglior tablet che vi siano in circolazione; oggi lo portate a casa con un prezzo veramente unico. Di fatto, da 589,00€ lo pagherete solo 529,99€, spese di spedizione incluse. Il tablet è una vera e propria meraviglia, ed è dotato delle migliori features che si possano trovare in un prodotto di questo genere. È uscito in commercio pochissimi mesi fa ma si presenta come un Best Buy grazie agli sconti presenti sul noto sito di e-commerce americano.

iPad (2022): tantissimi vantaggi esclusivi con Amazon

Pensate che la consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si potrà scegliere anche la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e non solo. Avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del pianeta, e a due anni di garanzia con Amazon con tanto di assistenza tecnica attiva tutti i giorni, via chat o via telefono. In poche parole, il servizio post vendita sarà eccezionale e sarete sempre supportati da un esperto.

Si potrà poi dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero con il sistema interno ad Amazon o con il servizio esterno di Cofidis. Infine, citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPad (2022) si presenta come un tablet tuttofare, adatto sia agli studenti che ai lavoratori. Ha il supporto per la Pencil di prima generazione e presenta il processore Apple Bionic A14 che fa girare fluidi anche i software più pesanti. Dispone di un design ereditato dal modello Pro di prima generazione, con tanto di porta USB Type-C per la ricarica al posto di quella Lightning. Costa 529,99€ ma è un Best Buy su tutta la linea; approfittatene prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.