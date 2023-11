iPad (2022): oggi lo paghi solo 489€ su Amazon, spedizione compresa

Se siete interessati all’acquisto di un nuovo tablet di casa Apple e avete intenzione di prendere un prodotto non troppo costoso ma ugualmente performante, oggi vi consigliamo di comprare iPad (2022), il modello entry level del listino dell’azienda ma che vanta specifiche tecniche assurde: ha un chipset potente, un design alla moda, dispone di una webcam perfetta per le videocall, ha uno schermo risoluto e ben bilanciato e gode perfino della porta USB Type-C per la ricarica del device e per il trasferimento dei dati. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un super best buy senza paragoni. Costa 589,00€, ma grazie agli sconti di Amazon si porterà a casa ad una cifra irrisoria: solo 489,00€ con ben 100% in meno sul valore di listino. Cosa aspettate? Ad una cifra simile è da prendere in considerazione immediatamente, ma siate veloci.

iPad (2022): il tablet più performante che vi sia

Questo tablet di Apple è un prodotto spettacolare: ha un processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi incorporato, dispone di un pannello LCD IPS Retina da circa 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione ma assicura anche una leggibilità ottima sotto la luce diretta del sole. Si ricarica in un lampo con la porta USB Type-C, ha una buona autonomia e una singola fotocamera sulla back cover. Anteriormente, sul frame orizzontale, c’è la selfiecam perfetta per videocall e autoscatti. Il device della mela è ottimo sia per il gaming che per la visione dei contenuti multimediali in streaming.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 489,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, le scorte potrebbero terminare a breve. Non lasciatevelo sfuggire: c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Con una cifra simile è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.