iPad 2022: oggi è il giorno giusto per acquistarlo, super sconto

iPad 2022 è il tablet perfetto per soddisfare ogni tua esigenza di produttività mobile, che si tratti di lavoro, studio o semplice intrattenimento. Il modello da 10.9 pollici non ha certo un costo economico, ma oggi puoi averlo su Amazon ad un prezzo semplicemente imperdibile.

Il dispositivo è infatti disponibile a soli 499 euro invece di 589 con un sconto del 15 percento applicato sul listino. Non siamo ai livelli del Black Friday, ma poco ci manca. Attenzione: non preoccuparti se viene segnalata una consegna entro 1-2 mesi. Essendo venduto e spedito da Amazon le scorte vengono rifornite molto in fretta e riceverai il tuo tablet in men che non si dica.

iPad 2022: il tablet da avere, specie a questo prezzo

Apple iPad 2022 è il modello di decima generazione, dotato di uno schermo Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, che adatta il colore e l’intensità del display alla luce ambientale.

Il processore è il potente A14 Bionic, che offre prestazioni eccezionali in ogni operazione insieme ad un’efficienza energetica tale da far durare la batteria per tutto il giorno, anche dopo l’uso intenso.

Con iPad 2022 puoi catturare i tuoi momenti migliori grazie alla fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo, affiancata da un sensore frontale della medesima risoluzione utile per selfie e videochiamate.

Ricorda infine che il dispositivo supporta vari accessori, come la Apple Pencil di prima generazione e la Magic Keyboard Folio, per trasformare il tablet in un vero e proprio computer portatile. Entrambi sono venduti separatamente.

Approfitta subito di questa occasione per assicurarti iPad 2022 al prezzo incredibile di 499 euro: la spedizione avverrà molto prima di quanto ti venga segnalato, quindi non preoccuparti, mai fai presto per acquistarlo con questo sconto prima che il prezzo torni a salire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.