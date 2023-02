iPad (2022): MINIMO STORICO su Amazon per il tuttofare entry-level

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta a dir poco meravigliosa: iPad 2022, il modello entry level nella gamma di tablet Apple, oggi è sceso al minimo storico. Si può acquistare infatti a 529,99 € più spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo e la consegna sarà celere. Sarà a casa vostra in pochissimi giorni senza che voi sborsiate un singolo euro in più.

Comprandolo da Amazon riceverete moltissime promozioni esclusive; citiamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito, ma ancora; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto e infine, potrete usufruire della doppia garanzia. Da un lato quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, dall’altro, quella di Apple per un anno presso qualsiasi Apple Store.

iPad (2022): best buy su tutta la linea

Questo particolare modello di tablet è un vero e proprio base base, soprattutto al prezzo a cui viene proposto oggi: 529,99 €. Rispetto al costo di listino qui abbiamo un risparmio pari ad oltre 60 €; mica male per un dispositivo di nuova generazione.

Sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A14, lo stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci. Volendo, si può anche comprare la versione con il modello 5G integrato ma sappiate che il valore al pubblico sale drasticamente.

È disponibile in quattro frizzanti colorazioni: azzurro, giallo, rosa, silver. La memoria di base invece è da 64 GB; non pensate che siano pochi. Installando tantissime applicazioni, diversi giochi pesanti dall’App Store avrete ancora tanto spazio disposizione. Per le foto, i video e i file invece vi consigliamo un abbonamento ad iCloud+ dal valore di 2,99 € mensili. Avrete così il vostro materiale multimediale online e non occuperete lo storage interno.

Dulcis in fundo, ricordiamo che il pannello è un’unità da quasi 11” Retina LCD IPS con supporto alla Apple Pencil di prima generazione. A 529,99 € questo è il tablet perfetto da acquistare oggi su Amazon. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

