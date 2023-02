iPad (2022): la versione Yellow OGGI in SUPER SCONTO su Amazon (-9%)

Se state cercando un nuovo tablet per l’uso quotidiano, con cui prendere appunti, disegnare, scrivere, leggere testi online, navigare sul web e gestire i vostri social, abbiamo il prodotto perfetto che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPad (2022), un dispositivo eccezionale che, nella sua colorazione Yellow e con ben 64 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile costo di soli 535,99€, spese di spedizione incluse.

iPad (2022): perché comprarlo oggi da Amazon?

La consegna sarà celere e questo implica che il device sarà a casa vostra (o presso il domicilio da voi designato) entro pochissimi giorni. Si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al sito, ma non solo.

Si avrà accesso anche ad un anno di garanzia con il costruttore, ulteriormente espandibile con AppleCare; altresì si potrà usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. In poche parole, sarete sempre tutelati al massimo.

Questo iPad (2022) presenta l’ottimo processore Apple Bionic A14, un chip che conosciamo bene perché lo abbiamo già visto in iPhone 12 Pro e in iPad Air (2020). È una soluzione che assicura performance di tutto rispetto, prestazioni ineccepibili, il tutto in un form factor contenuto con schermo (LCD IPS Retina) da circa 11 pollici. L’estetica, a proposito, richiama quella dei fratelloni della serie, con tanto di pota USB Type-C al seguito. Questo tablet può venir utilizzato per ogni operazione, anche per la postproduzione grafica o video.

Con il supporto alla Apple Pencil di prima generazione o della nuova Smart Keyboard componibile, avrete un vero e proprio computer multimediale sempre con voi. Vi consigliamo di approfittarne e di acquistarlo subito, prima che terminino le scorte disponibili o che finisca l’offerta di 535,99€.

