iPad (2022): la versione GIALLA si trova ad un prezzo strepitoso

Uno dei tablet più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente l’iPad 2022, un prodotto leggero, potente, performante che si porta a casa oggi ad un prezzo strepitoso: 535,00 € della sua colorazione gialla e con ben 64 GB di memoria interna.

Il dispositivo presenta tecnologie all’avanguardia, costa relativamente poco ma offre davvero tanto. Ovviamente lo trovate su Amazon e questo farà sì che disponga di tantissimi vantaggi: in primo luogo citiamo le spese di spedizione gratuite e comprese nel prezzo, seguite dalla consegna celere in pochissimi giorni.

Come non segnalare poi l’assistenza di Amazon per due anni, con supporto tecnico logistico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Volendo, c’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida presso qualsiasi Apple Store del mondo. Altresì si potrà godere della possibilità di estenderla mediante il servizio di AppleCare.

Se il pagamento del dispositivo vi sembrerà troppo elevato, ci sarà comunque la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPad (2022) su Amazon: Best Buy a questo prezzo

iPad (2022) è il tablet più versatile che vi sia; ad oggi, questo prodotto si trova su Amazon ad un prezzo “wow”; costa poco, ma offre tanto. Presenta uno schermo LCD IPS da 10,9″, la scocca è in alluminio di colore giallo (molto frizzante e giovane), c’è il Touch ID posto sul pulsante di accensione e spegnimento e in più c’è un processore Apple Bionic A14, lo stesso chip che troviamo in iPad Air (2020) e in iPhone 12 Pro. Gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione ed è ottimo per giocare, per vedere serie in streaming, per la navigazione online, per prendere appunti all’università e per studiare. Ottima anche la batteria.

A 535,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.