iPad (2022) in SUPER sconto su Amazon: deve essere tuo

Oggi vogliamo parlarvi di un meraviglioso tablet entry level di Apple che è in grado di soddisfare tutte le esigenze, da quelle più impegnative a quelle più semplici. Di fatto, iPad (2022) si configura come un gadget eccezionale, dotato di tutte le ultime tecnologie esistenti in commercio, con un design accattivante e alla moda, con un’estetica di punta e con un chip interno che è fantastico e fa girare fluide tutte le applicazioni, anche quelle più pesanti. Pensate che da 589,00€ oggi lo pagherete solo 509,99€ e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo. Inutile dirvi che questo gioiello è un vero e proprio best buy che è adatto a tutti. Se lo comprerete da Amazon poi, avrete moltissimi vantaggi esclusivi.

Come non citare infatti la consegna celere; in pochissimi giorni il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e non dimenticate che potrete anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con il servizio di Cofidis o mediante il sistema interno al sito.

iPad (2022): perché scegliere altro?

Questo iPad (2022) è perfetto sia per l’utilizzo business che per lo svago multimediale da divano. Ha uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce e che supporta la Apple Pencil di prima generazione. Sotto la scocca batte il chip Apple Bionic A14, lo stesso SoC che troviamo in iPad Air (2020) e in iPhone 12 Pro. C’è la porta USB Type-C per la ricarica rapida e per attaccare rapidamente le periferiche esterne come gli SSD portatili e non solo.

Va benissimo sia sul fronte produttivo che sul lato business, ma è perfetto anche per giocare, magari con qualche frizzante titolo scaricabile dall’App Store o presente su Apple Arcade. Fate presto prima che a 509,99€ vada a ruba. Siate veloci, quindi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.