iPad (2022): il tablet tuttofare per tutti

Se state cercando un tablet tuttofare per il vostro quotidiano, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando di iPad 2022, un dispositivo eccellente, dotato delle ultime features dell’azienda, che costa solo 549,00 € al posto di 589,00 €. Capite bene che c’è un risparmio non da poco con una serie di vantaggi non indifferenti se siete degli abbonati al servizio di Amazon Prime.

iPad (2022): il tablet perfetto per tutti

iPad 2022 infatti, si configura come una delle soluzioni più versatili della line-up che non disegna le performance ad un prezzo al pubblico vantaggioso. Ci sono le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo e volendo, sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Questo tablet è perfetto per tutte le operazioni del quotidiano; per la visione di film in streaming, per il gaming, per l’uso social, per navigare sul web, rispondere alle mail e perché no, anche per lavorare.

iPad 2022 è un dispositivo fantastico, leggero e compatto, con un display LCD Retina da circa 11” con supporto alla Apple Pencil di prima generazione.

Vi ricordiamo inoltre che grazie ad Amazon, avrete la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Il portale vi darà accesso anche all’abbonamento a Prime Video, il servizio di streaming on demand dove potete vedere LOL, the Boys e molti altri show interessanti.

iPad 2022 è potente il giusto, grazie al processore Apple Bionic A14, lo stesso chip che ritroviamo anche in iPhone 12 Pro. Si ricarica con la USB Type-C e in più, sappiate che può garantirvi un giorno di autonomia con utilizzo intenso.

Questo è uno dei migliori tablet che vi siano in circolazione, approfittatene subito se siete interessati. Lo sconto è davvero importante, anche perché dovete considerare che è uscito da poco sul mercato. A 549,00 € è un Best Buy; non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.