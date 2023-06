iPad (2022): il tablet più versatile, OGGI ad un prezzo STREPITOSO (meno di 500€)

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet incredibile; se siete alla ricerca di un prodotto versatile, leggero, economico ma potente, l’iPad (2022) è uno dei migliori device che voi possiate comprare. Costa solo 499,00€ al posto di 589,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, ma avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare poi la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, ma potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Altresì sappiate che avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche) ma c’è anche un ottimo servizio post-vendita. Di fatto l’assistenza logistica di Amazon sarà sempre pronta a supportarvi per due anni, via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Dulcis in fundo, dobbiamo segnalarvi la presenza della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Potrete dormire sonni tranquilli, dunque.

iPad (2022): a meno di 500€ lo dovete comprare subito

Tornando all’iPad (2022), dobbiamo ricordarvi che questo tablet è dotato di un processore Apple Bionic A14 che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sull’App Store. Potrete giocare ai migliori titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dallo store ufficiale della mela. Inoltre, avrete la possibilità di utilizzarlo per studiare, per prendere appunti, per disegnare, ma non solo. Lo schermo è da 11 pollici e supporta la Apple Pencil di prima generazione, ma volendo potrete anche attaccarci una cover tastiera per migliorare la produttività. C’è una porta USB Type-C per la connessione delle periferiche e per la ricarica.

Insomma, questo iPad (2022) è semplicemente meraviglioso; se cercate un prodotto versatile, pensato per l’intrattenimento multimediale ma eccellente anche per il gaming e per la produttività, questo sarà il gadget che dovrete comprare. Lo pagherete solo 499,00€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.