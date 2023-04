iPad (2022): il tablet per TUTTI scontato di ben 80€ su Amazon

Se state cercando un tablet versatile con cui vedere film e serie tv in streaming, per giocare ai videogame più frizzanti che vi siano, per la navigazione online e per la gestione delle mail in mobilità, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad (2022) ed è realizzato, ovviamente, da Apple. Girovagando su Amazon, questo gioiello – che noi definiamo “il tablet per tutti” – lo pagate solo 509,99€ al posto di 589,00€.

iPad (2022): un Best Buy unico a questo prezzo

Capite bene che il risparmio è davvero notevole e che vi farà risparmiare diverse decine di euro rispetto al valore iniziale. Come non citare poi la possibilità di usufruire della consegna celere in pochissimi giorni con il servizio di Amazon Prime. Fra le altre cose poi, questo dispositivo lo potrete ricevere anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete la possibilità di godere di altri vantaggi esclusivi. Citiamo infatti il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad (2022) si configura come un device completo, con un design alla moda, accattivante, con una singola fotocamera risoluta e una webcam posta sul frame orizzontale che è perfetta per le videocall private e di lavoro. C’è un potente processore Apple Bionic A14 che fa girare fluidi anche i giochi più impegnativi e se lo vorrete utilizzare per lo svago multimediale da divano, sappiate che lui è “quello giusto” che farà sicuramente al caso vostro. Lo pagherete solo 509,99€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o che finisca la promozione esclusiva.

