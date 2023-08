iPad (2022): il tablet per TUTTI costa meno di 550€ su Amazon

iPad (2022) è il miglior tablet che si possa comprare se si cerca un prodotto low-cost ma potente, risoluto, pensato per la scuola o l’università e magari si desidera un gadget che abbia anche un’estetica all’ultimo grido. Capiamoci: il modello (2021) va benissimo ma costa molto meno e presenta il design di vecchia generazione con Touch ID; costa 329,00€ e noi lo consigliamo a chi bada alla sostanza e non punta ad avere un oggetto dal look mozzafiato.

In definitiva, iPad (2022) è sì leggermente più potente (dispone del processore Apple Bionic A14) ma ha le livree ereditate dai modelli Pro e dall’Air di ultima generazione. Il costo è però più alto della variante dell’anno precedente: si parla di 589,00€, spese di spedizione incluse. per fortuna, con gli sconti di Amazon, si potrà avere diritto ad un ulteriore ribasso, così potrà essere vostro con soli 549,00€. Nello specifico, il modello che vi stiamo suggerendo ha 64 GB di memoria interna ed è in colorazione azzurra.

iPad (2022): il tablet per gli studenti

Essendo un prodotto “economico” è pensato per gli studenti; gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione e permette di attaccarci anche una Smart Cover Keyboard magnetica. Il tablet viene venduto in quattro frizzanti colorazioni (silver, yellow, cyan e pink) e sono tutte bellissime. Sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A14 e il modem Wi-Fi è integrato; lo schermo non è laminato ma è un ottimo pannello LCD IPS Retina da circa 11 pollici con cornici contenute e con la selfiecam posta in landscape mode (ovvero in orizzontale), a tutto vantaggio delle videocall. Girano benissimo tutti i software presenti sull’App Store, anche quelli più impegnativi.

Con un prezzo in super sconto di soli 549,00€, spese di spedizione incluse, questo iPad (2022) è il miglior tablet di Apple che si possa compare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.