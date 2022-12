iPad (2022): il tablet per TUTTI che strizza l'occhio alla produttività (-4% su Amazon)

Se state cercando un nuovo tablet per l’utilizzo da divano ma con cui lavorare, prendere appunti, studiare e, perché no, anche giocare, abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro. Parliamo del meraviglioso iPad (2022), un prodotto entry-level (anche se non più, oramai, e vi spiegheremo il perché) che oggi portate a casa con 567,00€ su Amazon. Lo sconto è piccolino (pari al 4% sul prezzo di listino), ma capite bene che si tratta di un device versatile, accattivante e dotato di features di alto profilo.

iPad (2022): perfetto per tutto

Non si può più definire “di fascia bassa” perché lui è cresciuto molto rispetto alla precedente generazione e non in termini fisici, ma proprio di specifiche tecniche. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una versione leggermente modificata dell’iPad Air del 2020… e potrebbe aver ragione. Di fatto, prende in prestito il medesimo design (ma con cornici più spesse e una selfiecam landscape), lo stesso processore e poco altro ancora. Il display non è laminato e non supporta la Pencil di seconda generazione e, a meno che non siate disegnatori professionisti, non vedrete quasi la differenza. Sì, si ricarica in modo “strano” visto che è Lightning e l’iPad invece dispone della porta USB Type-C, ma a parte questo dettaglio, possiamo dire che non ci sono grossi limiti.

Con iPad (2022) potrete quindi disegnare, prendere appunti all’università, giocare ai fantastici titoli presenti sull’App Store o su Apple Arcade, ma non solo. Questo dispositivo non pone limiti alla fantasia; ci si può fare di tutto, anche scrivere la tesi con le adeguate app per la produttività, fare articoli per il web (con una tastiera dedicata), postprodurre foto con Adobe Photoshop o Lightroom. Come avrete capito, è eccellente per tutti, ma fate presto, perché potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro. Lo trovate su Amazon a 567,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.