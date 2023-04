iPad (2022): il TABLET per tutti ad un prezzo WOW su Amazon

Il tablet è un oggetto che è nelle case di tutti noi da diverso tempo. Ne abbiamo visti di tutti i tipi, di tutti i brand e in tutte le salse possibili e immaginabili. C’è da dire che la prima compagnia ad averlo reso commerciale è stata Apple. Con il debutto dell’iPad avvenuto nel 2011 infatti, l’azienda ha tracciato un nuovo segmento di mercato. Tante sono state le soluzioni che nei primi anni, si sono susseguite a quella del corso di Cupertino, senza però ottenere un risultato tangibile.

Adesso però, il settore è diventato più variegato che mai. C’è un modello per ogni esigenza e per ogni utilizzo; sappiate che non solo troverete un tablet che farà sicuramente al caso vostro a prescindere dal vostro budget, ma tenete in considerazione anche il fatto che ci sono moltissimi prodotti di Apple che si sposano a tutte le necessità. Ecco perché noi oggi vogliamo consigliarvi il sempreverde iPad 2022, un gadget quasi entry level ma che in realtà si posiziona nella fascia media. Di listino costerebbe 589,00 € ma grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete solo 539,99 €, spese di spedizione incluse.

iPad (2022): Best Buy senza compromessi

Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica; iPad 2022 si configura come un device per tutti, in grado di soddisfare le esigenze lavorative dei professionisti, le necessità dei creatori di contenuti ma perfino dei disegnatori. Non dimentichiamo che infatti dispone del supporto alla Apple Pencil di prima generazione. Ad ogni modo, non tutti devono farne un uso lavorativo; semplicemente molte persone vorrebbero acquistarne uno per vedere i contenuti presenti sulle varie piattaforme di streaming, magari la sera sul divano o nel letto prima di dormire. Altre persone vorrebbero comprarne uno per la navigazione web, per la gestione dei social, per il controllo dell’e-mail. Insomma, capite bene che l’uso standard è all’ordine del giorno, soprattutto se si fa una vita in movimento.

iPad 2022 quindi, con il suo processore Apple Bíonic A14, con i suoi 64 GB di memoria interna, la porta USB Type-C, il design ereditato dai modelli di fascia alta, rappresenta una delle migliori soluzioni che si possano acquistare oggi su Amazon. Lo pagherete solo 539,99 € al posto di 589,00 €.

La consegna sarà velocissima; in pochissimi giorni riceverete il tablet a casa vostra senza che voi dobbiate spendere un singolo euro in più. Non di meno, avrete anche il supporto di tantissimi altri vantaggi.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, citiamo la possibilità di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e molto altro ancora. Concludiamo segnalando i due anni di garanzia con aassistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere l’occasione. Siate veloci.

