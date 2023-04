iPad (2022): il tablet per TUTTI ad un prezzo INCREDIBILE (-8%)

Se state cercando un tablet per l’uso casalingo, magari per vedere serie TV in streaming la sera sul divano, per rilassarvi con qualche bel videogame scaricabile dall’App Store o presente su Apple Arcade, per la navigazione web, per il check della mail o la gestione dei vostri social – e magari avete già un iPhone o un’ecosistema di casa Apple, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del potentissimo e meraviglioso iPad (2022), un device “entry level” (anche se non lo è veramente) molto performante, con un design di nuova generazione e con tantissime caratteristiche di punta.

Pensiamo alla porta USB Type-C, alla fotocamera che sposta l’inquadratura per mantenervi sempre al centro della scena (a proposito, la webcam è posta sul frame orizzontale del device), allo schermo da quasi 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione (ottima per scrivere, prendere appunti, disegnare e fare schizzi al volo), al chip interno Apple Bionic A14 che abbiamo già visto in ammiraglie come iPad Air (2020) o iPhone 12 Pro Max. Insomma, questo gioiello può essere vostro con soli 539,99€ al posto di 589,00€ grazie agli sconti di Amazon, ma dovete essere veloci: potrebbe andare a ruba. La versione in sconto è quella azzurra con 64 GB di memoria interna, con il modulo Wi-Fi al seguito.

iPad (2022): il tablet che dovete comprare oggi

Acquistandolo da Amazon avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi: citiamo le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. C’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 539,99€ questo iPad (2022) è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.