iPad (2022): il tablet per tutte le esigenze e tutte le tasche

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di Apple veramente splendido, ben curato e con un design alla moda, oltre che con un hardware potente e versatile. Ci riferiamo al meraviglioso iPad (2022), il nuovo entry level della compagnia di Cupertino, che può essere vostro con soli 509,00€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo ad un dispositivo estremamente completo, adatto veramente a tutte le esigenze. Può essere utilizzato per il lavoro senza il minimo problema, ma è ottimo anche per lo svago multimediale, come console portatile o perché no, anche come dispositivo “da divano”, per rilassarsi la sera guardando qualche serie TV in streaming sulle varie piattaforme on demand.

Il modello in sconto presenta una scocca interamente realizzata in alluminio satinato in colorazione azzurra, dispone dello schermo LCD IPS da quasi 11 pollici che gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione e ci sono ben 64 GB di memoria interna, più che necessari per l’installazione di applicazioni e per l’archiviazione di qualche file. Per tutte le altre esigenze, vi consigliamo di attivare un piano iCloud+ da 200 GB a soli 2,99€ al mese.

iPad (2022): il Best Buy per eccellenza

Acquistando questo tablet da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; citiamo infatti le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna rapida presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma anche la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store italiani, e quella del rivenditore, valida per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo iPad (2022) è il tablet per tutti, ma con uno sconto così elevato (e un prezzo di soli 509,00€) diventa super interessante. Approfittatene prima che terminino le scorte.

