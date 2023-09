iPad (2022): il tablet per chi va all'università, oggi in super sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per l’università, per prendere gli appunti, per disegnare, per scrivere PDF e documenti, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione da 64 GB e in colorazione azzurra, si porta a casa con soli 529,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un device incredibile, dotato di una scheda tecnica assurda, con un design mozzafiato, colorato e giovanile; non di meno, presenta una serie di features di punta come la porta USB Type-C, lo schermo Retina LCD IPS da circa 11″, il supporto alla Apple Pencil di prima generazione e alla Smart Keyboard Cover.

Se siete interessati ad acquistarlo, fate presto; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione su Amazon potrebbe finire a breve. Siate veloci, dunque.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Questo tablet di Apple è in grado di far girare applicazioni pesanti e complesse come LumaFusion, Adobe Photoshop e giochi a tripla A scaricabili dallo store proprietario. Altresì permette di sfruttare Apple Arcade o la suite intera di Apple One; basta un abbonamento e il gioco sarà fatto. Nel bundle avrete anche diritto a tanti GB su iCloud+, indispensabili se non vi bastano i 64 GB di default forniti con questo iPad (2022). Il chip interno è l’ottimo Apple Bionic A14 e c’è il modulo Wi-Fi di ultima generazione. Il frame è in alluminio e il display è un pannello LCD IPS Retina da circa 11 pollici.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito, ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna è celere e in più avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 529,00€ al posto di 589,00€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.