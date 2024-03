iPad (2022): il tablet ENTRY LEVEL che oggi costa solo 409€ (-31%)

Uno dei migliori tablet che si possano comprare oggi su Amazon è sicuramente l’iPad (2022) di Apple, il modello entry level della line-up dell’azienda di Cupertino, uscito verso la fine del 2022. Questo dispositivo è un prodotto sensazionale, leggero, versatile, ricco di funzionalità superlative, supporta la Apple Pencil ma anche la Smart Cover Keyboard, diventando a tutti gli effetti, una tavoletta grafica o un miniPC all’occorrenza. Grazie agli sconti folli del giorno poi, sappiate che si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto elevatissimo sul valore di listino pari al 31%. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste e per quanto ancora durerà la promo dedicata. Il modello in questione è quello in colorazione azzurra, con il modem Wi-Fi e 64 GB di memoria interna.

iPad (2022): ecco perché comprarlo adesso

iPad (2022) viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si potrà dilazionare l’importo del device in comode rate con il servizio di CreditLine o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. A soli 409,00€ con un risparmio pari al 31% sul valore di listino diventa veramente un best buy assoluto da prendere in considerazione immediatamente.

iPad (2022) presenta un design ereditato dal fratellone “Air” e vanta uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione e ha una webcam per le videocall e i selfie posta sul frame orizzontale. Sotto la scocca invece troviamo un processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi e 64 GB di memoria interna, non espandibile. A 409,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.