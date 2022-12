iPad (2022): il prodotto da regalare in queste feste

Se state cercando un regalo davvero completo da fare per Natale (anche se in ritardo) o se magari avete ricevuto un buono e avevate intenzione di spenderlo acquistando un tablet della mela, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Parliamo dell’ottimo iPad (2022) di decima generazione, un gadget tuttofare intrigante, ben fatto, con un meraviglioso display con supporto alla Apple Pencil, design all’ultimo grido fresco e giovanile, Touch ID incastonato nel pulsante di accensione e spegnimento, e selfiecam posta sul frame orizzontale con funzionalità smart come Center Stage, comodissima per le videocall.

Questo device, versatile come pochi altri al mondo, è dotato di features di punta, di un processore Apple Bionic A14, lo stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro e del modem 5G (opzionale) per la connettività next-gen. Oggi questo iPad (2022) lo portate a casa con soli 549,99€ con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo.

iPad (2022): un regalo che ne vale mille

Se regalerete iPad o se deciderete di acquistarlo con i soldi che vi regaleranno per Natale, sappiate che farete un vero affare. Comprare un tablet non è solo una scelta puramente sfiziosa. Un iPad è in grado di fare moltissime cose, a patto che siate consapevoli delle sue peculiarità. Il dispositivo infatti è un ottimo oggetto da divano con cui vedere serie TV in streaming, video su YouTube, Netflix, Disney+, ma è anche è Game Center unico, ricco di titoli imperdibili scaricabili dall’App Store o da giocare in streaming con Apple Arcade.

È fantastico per prendere appunti con la Pencil, per studiare, per fare articoli, per disegnare, per lavorare a progetti con la suite Office, ma anche per editare foto su Photoshop o Lightroom. Insomma, a 549,99€ questo è uno dei device più incredibili di sempre. Grazie ad Amazon poi, lo riceverete in pochissimi giorni senza spendere un singolo centesimo in più per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.