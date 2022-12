iPad (2022): il vostro nuovo regalo di Natale è in sconto su Amazon (-3%)

Se desiderate un nuovo tablet di Apple per studiare, lavorare, fare editing fotografico, per giocare, fare videocall di lavoro, per rilassarvi sul divano la sera, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del meraviglioso iPad (2022) di decima generazione, un prodotto controverso che però, ha dalla sua, una scheda tecnica importante e un design accattivante.

Appena uscito è stato ampiamente criticato per via del suo costo eccessivo; di fatto è molto simile all’iPad Air del 2020, ma presenta grosse mancanze rispetto a quel midrange. Una fra tutte, lo schermo laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Per fortuna su Amazon il costo ha iniziato a scendere e ora lo si può portare a casa con il 3% in meno. Sarà vostro a soli 573,67€ al posto di 589,00€.

iPad (2022): perfetto per fare… tutto!

Se da un lato può essere criticato per il prezzo un po’ alto, dall’altro non lo si può criticare per le sue performance. Il SoC Apple Bionic A14 è un Must nel settore: veloce, preciso, affidabile e volendo, c’è anche il modem 5G per usare il tablet con una SIM dati (acquistabile a parte con un costo extra).

Questo iPad (2022) è davvero eccezionale: fa girare bene anche i software più pesanti come quelli di Adobe e potrete perfino fare editing video con LumaFusion o, perché no, fotoritocco con Photoshop o Lightroom (richiede un abbonamento ad Adobe).

È un tablet perfetto per gli studenti e il fatto che disponga di una selfiecam posta sul frame orizzontale lo dimostra. Ha una costruzione in metallo molto robusta, un design alla moda e accattivante, un display da oltre 10″ che si vede bene e gode del supporto per la Apple Pencil di prima generazione. Non c’è niente che non possa fare questo dispositivo; l’unico limite? La fantasia.

Concedetevi il vostro prossimo regalo di Natale: iPad (2022) costa 573,67€ con spese di spedizione gratuite, solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.