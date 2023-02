iPad (2022): il prezzo continua a scendere su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa relativa ad uno dei tablet più incredibili di Apple. Parliamo di iPad (2022), il modello entry-level che si porta a casa a soli 549,00€ con ben 64 GB di memoria interna. Il risparmio è davvero intrigante per un articolo che è giunto sul mercato da pochissimi mesi. La colorazione in sconto è quella azzurra, ma volendo ci sono anche le altre tinte esclusive (silver, yellow, pink). Il prodotto in questione è un eccellente gadget versatile, premium, adatto a studenti, lavoratori e per l’utilizzo “da divano”.

Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo e la consegna è celere: in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo. In più, avrete accesso alla garanzia di Apple per un anno (valida in tutti gli Apple Store del mondo per un anno) e a quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, sia via chat che via telefono. Ricordatevi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che potrete usufruire anche del servizio di Cofidis per dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate.

iPad (2022): il tablet per tutti in super sconto

iPad (2022) è un tablet versatile, adatto a tutti. Può essere usato per l’università, per la scuola, per il lavoro, e non solo. Grazie al supporto per la Apple Pencil di prima generazione, questo dispositivo diventa un Best Buy. Viene usato anche da grafici e illustratori, ma non solo.

Il chip interno è l’Apple Bionic A14 con modem 5G al seguito (opzionale): questo tablet è perfetto anche per il gaming. Lo schermo è un pannello da quasi 11″ Retina LCD IPS che si vede bene in ogni condizione di luce, perfetto per la visione dei contenuti in streaming. A 549,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

