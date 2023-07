iPad (2022): il più versatile, oggi a meno di 500€ su Amazon

Se state cercando un nuovo tablet tuttofare che non costi troppo ma che, al tempo stesso, sia potente e dotato di tecnologie all’avanguardia, magari con un bel design, abbiamo qui il modello di iPad perfetto per le vostre esigenze. Si chiama iPad (2022), è stato presentato pochissimi mesi fa e arricchisce la line-up della compagnia andando a completare il settore della fascia media. È arrivato sul mercato con un prezzo di 589,00€ ma grazie agli sconti folli presenti su Amazon sarà vostro con 499,00€, spese di spedizione incluse. Andrete a risparmiare il 15% sul valore di listino; mica poco se pensate che è un best buy assoluto.

iPad (2022): il tablet Best Buy che devi comprare oggi

Questo iPad (2022) si presenta come una soluzione ideale per tutti coloro che vogliono un device più potente del modello di nona generazione ma non vogliono spendere le cifre altissime delle iterazioni Pro da 11 e 12.9″. Qui troviamo il supporto alla Apple Pencil di prima generazione su un pannello LCD IPS Retina da quasi 11″ che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, ma non solo. Si può attaccare una Smart Cover Keyboard al device e abbiamo una porta USB Type-C per la connessione con le periferiche e per la ricarica. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A14, perfetto per l’esecuzione di app e giochi, anche impegnativi. Troviamo poi lo storage da 64 GB, più che necessari per l’archiviazione di file, foto, video e canzoni. Se vi serve altra memoria vi consigliamo un abbonamento ad iCloud+.

iPad (2022) viene venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. C’è la consegna celere e immediata, il reso sarà gratuito entro un mese dall’acquisto e si potrà dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.