iPad (2022): il miglior tablet per la vita di tutti i giorni (529€)

Se state cercando un tablet per la vita di tutti i giorni, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPad (2022), un device molto controverso ma che, dalla sua, offre un rapporto qualità-prezzo interessante e che presenta specifiche che ve lo faranno amare. Partiamo dal dirvi che oggi è anche in sconto, nella sua iterazione azzurra con 64 GB di memoria interna. Lo pagate solo 529,00€ al posto di 589,00€, andando così a risparmiare diverse decine di euro sul prezzo di listino.

Sappiate che avrete diritto alle spese di spedizione gratuite comprese, ma anche alla consegna celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra. Questo implica che in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio senza sborsare un singolo euro in più. Non di meno, avrete accesso anche alla possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro un mese dall’acquisto o di dilazionare il pagamento del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Dulcis in fundo, la garanzia di Apple dura un anno (ma è ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), mentre quella di Amazon dura due anni con assistenza tecnica dedicata via chat o via telefono.

iPad (2022): perfetto per tutto

Potete utilizzare iPad (2022) sia per lavorare che per svagarvi la sera a casa sul divano. È così potente che va bene sia per gli utilizzi più impegnativi (fotoritocco, leggero editing video, postproduzione e scrittura di testi), ma molti lo usano anche per la tesi o per l’università o, perché no, anche per prendere appunti digitali con la Apple Pencil di prima generazione.

Questo tablet è altresì comodissimo per vedere film e serie TV in streaming, per guardare documentari, leggere libri, navigare sul web e molto altro ancora. A 529,00€ è davvero interessante; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.