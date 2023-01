iPad (2022): il miglior tablet per gli studenti

Se state cercando un nuovo tablet per lo studio, per l’università, per lo svago multimediale o semplicemente per prendere appunti e rilassarvi con qualche titolo scaricabile dall’App Store, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPad (2022), il modello base di decima generazione, che oggi si porta a casa con uno sconto del 7% sul prezzo di listino. Da 589,00€ infatti, lo pagherete solo 549,00€, IVA incluse. Il risparmio è interessante, soprattutto perché è un prodotto uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale.

Sappiate che il dispositivo gode delle spedizioni gratuite e della consegna celere in pochissimi giorni. Acquistandolo da Amazon poi, riceverete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno, troverete quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

Infine, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPad (2022): a chi si rivolge?

Come detto, questo è il tablet perfetto per gli studenti. Costa “il giusto”, ha un bel design aggiornato, è disponibile in varie colorazioni frizzanti e giocose, è leggero, ha un bel pannello con supporto alla Apple Pencil (di prima generazione) così che si possano prendere appunti e fare disegni, anche tecnici, se desiderate.

Ci potete scrivere la tesi (con una tastiera e un mouse collegati), potete lavorarci facendo editing fotografico o video con Photoshop, Illustrator, Lightroom (occorre avere un abbonamento attivo) o con LumaFusion.

E poi è ottimo anche per lo svago da divano, la sera a letto o sul treno in viaggio, magari guardando una serie TV su Netflix, Prime Video o Disney+. Insomma, è versatile e costa solo 549,00€; fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.