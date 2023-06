iPad (2022) giallo: con un prezzo così non puoi lasciartelo sfuggire

Se stai cercando un nuovo tablet per lo studio, la scuola, l’università, per il lavoro, che possa offrirti un’esperienza senza limiti, iPad (2022) sarà la scelta perfetta. E c’è una fantastica notizia: puoi acquistarlo su Amazon a soli 521,99€, un prezzo imbattibile per un terminale di questa qualità. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e immediata, si può ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, si può dilazionare l’importo del gadget stesso in comode rate con Cofidis.

iPad (2022): versatile è dir poco

Questo tablet vanta un design elegante e sottile, realizzato con materiali di alta qualità (alluminio in primis). Con un peso leggero e uno spessore ridotto, è estremamente portatile e comodo da tenere in mano. Puoi portarlo ovunque tu vada e goderti la comodità di avere un dispositivo potente a portata di mano, che si tratti di lavorare in ufficio, studiare in biblioteca o rilassarti sul divano.

Presenta un display spettacolare che ti offrirà una qualità visiva eccezionale; parliamo di un pannello Retina LCD IPS da circa 11 pollici. La nitidezza dei colori, il contrasto perfetto e la risoluzione cristallina renderanno ogni immagine, video e testo vivido e coinvolgente. Che tu stia guardando film, leggendo libri o navigando sul web, l’iPad (2022) ti regalerà un’esperienza visiva senza pari.

È dotato del potente chip A14 Bionic, lo stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci. Può offrire prestazioni straordinarie e una fluidità senza interruzioni. Gestirai facilmente le applicazioni più esigenti, multitasking senza problemi e persino creare contenuti complessi. Grazie al supporto per la Apple Pencil di prima generazione potrai prendere appunti, disegnare, annotare documenti e sbloccare il tuo potenziale creativo. Inoltre è compatibile con la tastiera Smart Keyboard.

Una delle ragioni principali per cui dovresti acquistare l’iPad (2022) su Amazon è il prezzo imbattibile di soli 521,99€. Questa offerta è una vera occasione da non perdere. Il costo originario sarebbe di 589,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo dell’articolo.

