iPad (2022): ecco perché non è compatibile con la Apple Pencil 2

Dall’ultimo video di teardown relativo all’iPad (2022) di decima generazione, scopriamo perché il dispositivo non è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione.

Il noto portale per le riparazioni “self-made” iFixit ha da poco condiviso un interessante video in cui si evince l’intero processo di smontaggio del nuovo tablet entry level della compagnia. Da questo si capisce anche perché il terminale non gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione.

iPad (2022): ecco tutto quello che è emerso dal teardown

Dallo smontaggio vediamo com’è fatto il tablet all’interno: notiamo le due celle energetiche da 7606 mAh, il chip A14 Bionic e gli altri elementi. Vediamo subito che i componenti che servono per la selfiecam landscape occupano più spazio del previsto; laddove si dovrebbe trovare la bobina di ricarica per la Pencil di seconda generazione, ci sono tutti i chipset della fotocamera frontale. Ecco che quindi si può usare solo la Pencil di prima generazione.

Inoltre, iFixit ha anche dichiarato che iPad ha delle linguette di estrazione della batteria a rilascio prolungato come gli altri modelli dell’azienda; questo rende facile e immediato il cambio della cella energetica principale. In ultima analisi, il sito ha anche evidenziato che la porta USB Type-C è saldata alla scheda logica e la compagnia non offre strumenti e tool per le riparazioni in casa per il suddetto tablet.

Segnaliamo che questo iPad (2022) è stato rilasciato alla fine di ottobre scorso; fra le principali novità troviamo il pannello da 10,9 pollici con cornici sottili (ma non troppo, il processore Apple Bionic A14, la selfiecam landscape, la porta USB Type-C, il Touch ID nel pulsante di accensione, il mode 5G (opzionale), il Wi-Fi 6 e la compatibilità con la Magic Keyboard Folio.

