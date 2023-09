iPad (2022): ecco perché dovete comprarne uno ADESSO

Oggi tutti noi passiamo tantissime ore sullo smartphone per vedere contenuti, per lavorare, per chattare con i nostri cari e con i nostri amici, ma anche con capi, colleghi, aziende e così via. I telefoni sono diventati il nostro centro multimediale: permettono di fare qualsiasi cosa, ma noi vogliamo darvi un piccolo “tip“: vi suggeriamo di prendere un tablet che vi cambierà completamente il quotidiano.

Di fatto, se avete un iPhone, vi converrà prendere oggi un iPad (2022), il modello entry-level della line-up dello scorso anno. Con un gadget del genere potrete fare tantissime attività, operazioni e non solo. Questo modello poi, nella sua iterazione color rosa e con 64 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 529,00€, spese di spedizione incluse. Gode di uno sconto esagerato pari al 10% sul valore di listino; non lasciatevelo sfuggire perché è una promozione assurda.

iPad (2022): cosa si può fare con il tablet?

Con un iPad (2022) potrete fare tantissime cose; in primo luogo, se avete un iPhone potete utilizzare il tablet come un gadget iperconnesso al telefono. Non di meno, riuscirete perfino a studiare con un terminale del genere, visto che ha un software completissimo di livello desktop e un processore (Apple Bionic A14) che fa girare fluide tutte le applicazioni. Inoltre, ha uno schermo Retina LCD IPS da circa 11″ che gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione e alla Smart Cover Keyboard. Questi due accessori ampliano le potenzialità del dispositivo stesso.

Con un iPad (2022) quindi, oltre a studiare, potrete vedere film e serie TV in streaming, contenuti sul web, potrete navigare sui social, gestire le mail, scrivere la tesi, studiare dai manuali scaricati in PDF, leggere libri, giocare ai titoli più divertenti presenti sull’App Store o su Apple Arcade, e molto altro ancora. Un tablet Apple è un gadget da avere: a 529,00€ poi, non potete lasciarvelo sfuggire: il modello in questione è in colorazione Pink e ha 64 GB di memoria interna. Si trova su Amazon e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.