iPad (2022): ecco perché devi averne uno adesso

Oggi tutti possiedono un tablet e se non ne avete uno, forse è il caso che lo prendiate in considerazione. Di fatto, ci sono moltissimi modelli in commercio, ma c’è un esemplare (o meglio, una gamma di prodotti) di Apple che noi ci sentiamo di consigliare. Stiamo parlando ovviamente di iPad e, nello specifico, della versione con schermo da oltre 10” LCD IPS.

Questo gadget è uscito sul mercato pochissimi mesi or sono ma presenta caratteristiche di rilievo molto interessanti. Grazie allo Street Price poi, diventa più che mai appetibile e il merito va soprattutto al suo processore interno, l’Apple Bíonic A14, che è in grado di sprigionare una potenza inaudita. Lo pagherete solo 535,00€.

iPad (2022): il miglior tablet da comprare oggi

Vi ricordiamo che comprandolo da Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi come le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso un luogo da voi designato e infine, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto mediante la piattaforma di Cofidis. Volendo, si può dividere l’importo del tablet in cinque pagamenti a tasso zero con il sistema interno al sito. Dulcis in fondo, avrete accesso anche alla garanzia di un anno con il costruttore e di ben due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. iPad 2022 è un tablet veramente magnifico, che presenta un design all’ultimo grido ereditato dai modelli Air e Pro, con linee nette e angoli smussati.

Veniamo ora alla fatidica domanda: perché dovreste avere un iPad oggi? La risposta è semplice: con un tablet potrete giocare ai migliori titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’App Store, potrete guardare film e serie TV in completa libertà sia in mobilità che in casa, potrete prendere appunti grazie al supporto alla Apple Pencil di prima generazione, magari sfruttando i tanti software messe a disposizione da Apple o dalle aziende di terze parti.

Ma non finisce qui: con iPad potrete perfino disegnare, fare illustrazione ad altri livelli, programmare, post produrre foto e video con applicazioni dedicate. Insomma: non c’è limite alla fantasia e con un articolo del genere potrete fare praticamente qualsiasi cosa voi vogliate, dallo studio al lavoro , dallo svago alla produttività. A 535,00€ la versione silver con 64 GB di memoria interna è da prendere al volo, ma siate veloci perché le scorte potrebbe terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire entro pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.