iPad (2022): è lui quello da scegliere, ecco perché

Uno dei tablet più versatili del momento è sicuramente iPad 2022, un prodotto che, al prezzo di 535,00 €, diventa il Best buy della giornata. Siamo consapevoli che il modello del 2021 costa molto meno ma offre, bene o male, le medesime funzionalità, ma questo è un salto avanti dal punto di vista estetico non indifferente.

Troviamo infatti un design che richiama quello dei modelli di fascia più alta, anche se non c’è la laminazione sul display e il supporto al Apple Pencil è solo per il modello di prima generazione. Poco male perché il target di riferimento di questo prodotto è l’utente consumer e anche lo studente. Capiamoci: va benissimo anche per altre categorie di persone, ma questo è quello che ha pensato Apple quando ha progettato questo dispositivo, che si colloca a metà strada fra un articolo di fascia più alta e un gadget entry Level. Non sostituisce il modello precedente, ma anzi, si aggiunge alla Line-un dell’azienda, andando a posizionarsi un gradino sotto iPad Air 2022.

iPad (2022): il top del settore ad un prezzo low-cost

È pensato per gli studenti ma dovete tenere conto che è ottimo per l’università o per la scuola, ma va benissimo anche per lo svago multimediale da divano, per l’intrattenimento casalingo, per giocare a qualche titolo presente sull’App Store o scaricabile da Apple Arcade.

Volendo, potrete anche utilizzarlo per lavorare, visto che è perfettamente compatibile con tanti software di qualità desktop. Potrete farci fotoritocco con Photoshop, Lightroom, potrete fare editing video con LumaFusion e perché no, potresti anche scriverci la tesi.

iPad 2022 è disponibile in quattro frizzanti colorazioni; una è quella silver, molto elegante e molto standard. Se amate il classico allora dovrete scegliere lei. Le altre tre tinte invece sono pensate per chi vuole un tocco di colore nella propria vita (ho del proprio zaino tech, più che altro).

Sotto la scocca batte un processore Apple bionic A14, lo stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci o in iPad Air 2020. Non lasciatevi sfuggire a questa offerta e fate vostro oggi iPad 2022 a soli 535,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo.

