iPad (2022) e iPad Pro M2 arriveranno ad ottobre

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo iPad low cost di decima generazione e i nuovi iPad Pro con Apple Silicon M2 verranno svelati all’interno di un evento speciale previsto per il mese di ottobre 2022.

Di fatto, l’OEM di Cupertino sembra che voglia annunciare un inedito tablet di fascia bassa con un design mai visto prima e un iPad Pro da 11 e 12.9″ con ricarica MagSafe, chipset di nuova generazione e molto altro ancora. Pare che la mela abbia in programma di tenere un evento virtuale quasi ogni mese a partire da settembre. A dirlo è un noto tipster online, yeux1122 sul blog coreano Naver.

iPad: cosa sappiamo dei nuovi modelli in arrivo?

C’è da dire che l’insider ha spesso fatto previsioni rivelatesi poi accurate in passato quindi è probabile che non sbagli neppure stavolta. Inoltre ha comunicato informazioni veritiere sull’iPad Air di quinta generazione e – si ipotizza – anche sui futuri iPhone 14. È stato uno dei primi a parlare del ritorno dell’iPad Mini.

Tornando al modello entry level di decima generazione, sappiamo che questo dovrebbe disporre di uno schermo leggermente più grande dell’attuale (11″ contro i 10.2″ attuali), del Touch ID per lo sblocco posto sul tasto home centrale e di una porta USB C. Non dovrebbe mancare un SoC aggiornato (l’Apple Bionic A14 con modem 5G).

Sul fronte della variante Pro invece, i rumors sono caotici e confusionari fra loro; sembra che il miniLED sarà un’esclusiva – ancora una volta – solo dell’iterazione più grande. iPadOS 16, il nuovo sistema operativo per tablet di Apple, è stato posticipato ad ottobre, forse per via di un problema legato a Stage Manager, il multitasking avanzato di nuova concezione.

Se volete fare un buon affare su Amazon vi consigliamo di comprare iPad (2021) con processore Apple Bionic A13 da 64 GB a soli 349,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.