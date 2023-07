iPad (2022) è il tablet da comprare oggi su Amazon: costa solo 499€

Se state cercando un nuovo tablet tuttofare per lo svago multimediale da divano, per leggere sotto l’ombrellone, divertirvi con qualche gioco di classe AAA o con qualche titolo “mordi e fuggi”, oppure perché no, anche per lavorare online, scrivere la tesi, articoli sul web, postprodurre fotografie e immagini, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro; parliamo dell’iPad (2022), un terminale uscito da pochi mesi in commercio ma che presenta una serie di caratteristiche uniche che ve lo faranno amare sin dalla prima accensione.

Prima di tutto dobbiamo dirvi però che è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 499,00€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse. È un costo bassissimo per un gadget che è veramente in grado di fare qualsiasi cosa (merito del chip interno Apple Bionic A14 e dell’ottimizzazione hardware-software con iPadOS). Godrà della consegna celere e immediata in pochissimi giorni, così non dovrete attendere troppo per averlo a casa vostra.

iPad (2022): a questo prezzo è imperdibile

Come detto, viene venduto e spedito da Amazon: a 499,00€ è un super best buy anche perché avrete diritto perfino al pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (cosa non da poco, se ci pensate). Infine, avrete accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. C’è comunque anche un anno di garanzia con Apple.

È un tablet eccezionale; iPad (2022) supporta la Apple Pencil di prima generazione, la Smart Keyboard che aumenta la produttività e protegge, al tempo stesso, il dispositivo, e infine troviamo la porta USB Type-C per collegare periferiche come SSD esterni, hub e non solo. Lo schermo è generoso e risoluto: è un pannello LCD IPS Retina da quasi 11 pollici e ha la webcam sul lato anteriore del pannello, perfetta per fare videocall in alta risoluzione.

