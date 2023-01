iPad (2022): DISPONIBILE e in sconto su Amazon

Il nuovo iPad (2022) è tornato disponibile su Amazon; il tablet è perfino in sconto al fantastico prezzo di 549,00€ al posto di 589,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Il device si presenta come un ottimo prodotto entry-level pensato per studenti, lavoratori ma anche per l’utilizzo professionale. Gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione e presenta un design simile a quello dei fratelloni maggiori.

Lo sconto è molto interessante, anche perché vi permetterà di risparmiare diverse decine di euro su un prodotto uscito da poco in commercio; le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del gadget, ma ci sono tanti vantaggi esclusivi. Citiamo la garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), quella di Amazon per ben due con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Come non segnalare che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito e la consegna è immediata. È disponibile in diverse colorazioni, ma ora vi consigliamo la classica argentata.

iPad (2022): il tablet per tutti ora in sconto

Il tablet sotto la scocca dispone del processore Apple Bionic A14, lo stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci. Il frame è interamente in alluminio e anteriormente il pannello è da oltre 10 pollici Retina LCD IPS con supporto alla Apple Pencil di prima generazione.

È potentissimo e fa girare fluidi tutti i giochi presenti nell’App Store o su Apple Arcade; consente di disegnare, giocare, guardare serie TV in streaming, scrivere documenti e perfino articoli per il web. È poi è perfetto per le videocall grazie alla selfiecam posta in landscape mode.

