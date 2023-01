iPad 2022 di decima generazione lo paghi meno di 500€ su eBay

Sono pochissimi pezzi per questo ti consigliamo di sbrigarti per approfittare dell’offerta eBay sul nuovo iPad 2022 di decima generazione che può essere tuo a meno di 500 euro. Applicando il codice “CASA23” puoi pagarlo infatti solo 494,99 euro, con spedizione compresa nel prezzo. Hai la garanzia cliente di eBay, questo significa che sarai libero di scegliere il reso entro 14 giorni dalla data di acquisto.

iPad 2022 di decima generazione: a questo prezzo deve essere tuo

Parliamo di un prezzo pazzesco per il nuovo iPad da 10.9 pollici: un tablet potente, semplice da usare, versatile e progettato per fare tutto quello che ti piace. Dotato del nuovo connettore USB-C ti permette di ricaricarlo facilmente con qualsiasi caricabatterie compatibile e di connettere i tuoi dispositivi preferiti.

Il display Liquid Retina ti permette di esaltare la qualità di film, app e giochi che intendi eseguire, mentre con la nuova fotocamera frontale orizzontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo sei sempre al centro dell’inquadratura per selfie e videochiamate. Non manca naturalmente una fotocamera posteriore per scatti rapidi da condividere con chi vuoi.

L’iPad ti arriverà a casa nella sua confezione originale, mai aperta, con garanzia italiana per due anni. Ricordati di applicare il codice “CASA23” per pagarlo al prezzo incredibile di 494,99 euro. L’affare è valido per gli ultimi pezzi rimasti.

